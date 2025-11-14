Colombia.- Colombia defiende su operativo contra disidencias de las FARC ante las denuncias sobre la presencia de menores

MADRID, 14 Nov. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha salido al paso de las críticas por la supuesta presencia de menores de edad en la operación de esta semana contra las disidencias de 'Iván Mordisco' de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Guaviare, afirmando que fue "totalmente legítima" y que "quien se involucra pierde toda protección".

"Lo que mata no es la edad, es el arma en sí", ha dicho en una entrevista para Blu Radio, donde se le ha preguntado sobre la posible presencia de menores de edad en este operativo de hace unos días que dejó una veintena de cadáveres, que están a la espera aún de ser analizados por las autoridades forenses.

Sánchez ha remarcado que aquella operación "contra un blanco lícito" fue "totalmente legítima", que se llevó a cabo por medios y métodos contemplados por el Derecho Internacional Humanitario y que el Gobierno ha logrado ya rescatar a más de 1.000 menores de edad reclutados a la fuerza por este tipo de grupos armados.

"En este conflicto hay una realidad muy cruda que debemos rechazar: el reclutamiento de menores, es un crimen de guerra", ha condenado Sánchez, asegurando que la orden de bombardear es siempre la "última opción" que se baraja y que en este caso existía una "amenaza inminente" para un grupo de veinte soldados.

BOMBARDEO CONTRA LAS DISIDENCIAS DE 'IVÁN MORDISCO'

Sánchez ha confirmado este viernes de un nuevo bombardeo contra posiciones de Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', en esta ocasión en Arauca, cerca de la frontera con Venezuela, con el objetivo de abatir a Omar Pardo Galeano, bajo el sobrenombre de 'Antonio Medina', acusado de varios crímenes.

Se trata del ataque aéreo número trece de las Fuerzas Armadas contra posiciones de este tipo de grupos durante el mandato de Gustavo Petro, ocho de los cuales han tenido lugar este año, de los cuales cinco han sido contra el Clan del Golfo y tres contra las disidencias de 'Mordisco'.