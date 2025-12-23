Colombia.- Colombia investiga a su representante en Nicaragua por aparecer con exasesor de Petro prófugo de la justicia

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Exteriores de Colombia ha anunciado este lunes la apertura de una nueva investigación contra su actual encargado de negocios en Nicaragua, Óscar Muñoz, después de que haya trascendido la presencia de Carlos Ramón González, el exasesor del Ejecutivo colombiano acusado de corrupción, en una fiesta organizada por la legación diplomática colombiana en Managua.

"Óscar Muñoz (...) ha sido notificado oficialmente por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la apertura de una investigación disciplinaria en su contra, relacionada con los hechos ampliamente conocidos ocurridos el 11 de diciembre en dicha sede consular", ha confirmado en un comunicado difundido en redes sociales.

La cartera diplomática ha aclarado que "no es facultad discrecional" de su responsable, Rosa Yolanda Villavicencio, sino que "la competencia del proceso disciplinario recae en el Ministerio, en cabeza de la Oficina de Control Disciplinario Interno, la cual adelanta la recolección de pruebas y las actuaciones correspondientes".

"Cualquier decisión que implique suspensión, destitución o eventual desvinculación deberá surtir el debido proceso disciplinario previsto en la ley", ha agregado al respecto, aludiendo a que Muñoz también ocupa el cargo de "primer secretario de Relaciones Exteriores, en carrera administrativa".

Además, ha señalado que la Fiscalía "podrá asumir el conocimiento del caso bajo la figura de control preferente, si así lo determina" antes de anunciar que ha reubicado a Muñoz en otra sede diplomática mientras se desarrolla la investigación "a fin de evitar posibles interferencias u obstrucciones" en la misma.

El anuncio llega después de que un vídeo difundido por medios locales como W Radio mostrara a Carlos Ramón González —por el que Bogotá ha pedido, sin éxito, su extradición— en un evento que tuvo lugar en el Teatro Nacional Ruben Darío de Nicaragua y que incluyó una actuación musical.

Las grabaciones muestran a González bailando en un acto además promocionado por la Embajada de Colombia en el país centroamericano, al que asistieron unas 200 personas y que se extendió la madrugada, de acuerdo a la citada emisora.

No es la primera vez que el Ministerio abre una investigación contra su encargado de negocios. A finales de agosto, confirmó que Muñoz estaba siendo investigado por la solicitud a las autoridades nicaragüenses de una ampliación del permiso de residencia a González.

El Ejecutivo de Ortega había concedido días antes asilo político a González, sobre quien pesa una imputación de la la Fiscalía de Colombia por delitos de cohecho por "dar u ofrecer lavado de activos por apropiación en favor de terceros" en el escándalo de corrupción que afecta a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que él mismo dirigió.

El organismo sostiene que González habría desempeñado un papel determinante en la planificación y ejecución de entregas de dinero, aprovechando su posición y sus conexiones dentro del Gobierno, en un caso relacionado con irregularidades en tres contratos de la entidad estatal que suman 92.000 millones de pesos (cerca de 20 millones de euros).