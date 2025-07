Colombia.- Colombia matiza que los entre 30 y 40 muertos del Clan del Golfo es la suma de varios operativos de 2025

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha matizado este viernes que los entre 30 y 40 muertos del Clan del Golfo no corresponden al último bombardeo del Ejército en Briceño, Antioquia, sino al total de las operaciones de este tipo que se han llevado a cabo en lo que va de año. Sánchez ha precisado que este último bombardeo es el cuarto que se realiza en la región de Antioquia, norte de Colombia, contra posiciones del grupo narcoparamilitar en lo que va de 2025. "Producto de estas operaciones, calculamos que entre 30 y 40 integrantes del Clan del Golfo han sido afectados", ha explicado. En lo que respecta a este último en Briceño, ocurrido el pasado lunes, pero dado a conocer a los medios este jueves, Sánchez ha señalado que todavía se está evaluando sobre el terreno las consecuencias de la operación, ya que como consecuencia de ella se produjeron "grandes movimientos de tierra". No obstante, ha aclarado que "en estos bombardeos solamente se han afectado objetivos militares totalmente lícitos" y no a ninguna persona o bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. El Ministerio de Defensa ha señalado en un comunicado que se ha reforzado el control territorial en la región, que en lo que va de año ha visto como una veintena de agentes de las fuerzas de seguridad han caído en enfrentamientos con los grupos armados irregulares. Asimismo, las autoridades colombianas han detallado que durante estos siete meses de 2025, las Fuerzas Armadas han abatido a 1170 miembros del Clan del Golfo, lo que supone un incremento del 7% con respecto al mismo periodo de 2024.