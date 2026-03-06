Colombia: colombia se alista para votar el domingo por un nuevo Congreso

La Registraduría Nacional, el ente gubernamental encargado de llevar adelante las elecciones, desde la organización hasta el conteo, ha dicho que el censo electoral es de 41.287.084 personas las que están habilitadas para sufragar.

Para tal efecto, se dispuso de un total de 123.314 mesas de votación dispuestas en 13.493 puestos en todo el país, mientras que en los consulados de 67 países se instalaron otras 1.945 mesas para que allí vote la diáspora colombiana.

"En los 13.493 puestos de votación se ha dispuesto de 120.000 policías capacitados para el tema electoral y 147.000 miembros del Ejército, lo cual da 267.000 hombres de la fuerza pública", afirmó hoy el ministro de Interior, Armando Benedetti, al sostener que esa es "una garantía" que ofrece el Estado para el próximo domingo.

El jefe de la cartera política admitió que tanto en estas elecciones como en las anteriores, el país ha tenido que soportar la violencia, sin demeritar los hechos que han ocurrido en los previos a esta nueva contienda.

El hecho más cercano ocurrió esta semana cuando hombres en motocicleta dispararon contra el vehículo blindado en el que se movilizaba la candidata a la Cámara María Bolívar Maury, en el departamento de Atlántico (norte). Ella salió ilesa.

El país fue testigo hace dos días del asesinato de tres militares y heridas a uno más en un ataque atribuido a las disidencias de las extintas Farc, cuando los uniformados vigilaban la instalación de mesas de votación en el municipio de Cartagena del Chairá, departamento de Caquetá (sur).

Semanas atrás, dos de los guardas de seguridad del senador y candidato Jairo Castellanos fueron asesinados por miembros del grupo guerrillero ELN en el departamento de Arauca, por no obedecer a un retén de los rebeldes.

A ello se sumó el secuestro el pasado 10 de febrero de la senadora y candidata indígena Aida Quilcué en Cauca (suroeste) y la retención del candidato a la Cámara Andrés Vásquez en el Cesar (norte).

A todo lo anterior se sumó el asesinato en junio del año pasado del senador y precandidato derechista Miguel Uribe, un asunto que marcó en general la campaña, como hace muchos años no se sentía.

Miembros de todos los sectores políticos le han pedido de manera pública al gobierno de Gustavo Petro garantías para sus candidatos y campañas, que, a diferencia de elecciones anteriores, han sido opacadas por el lenguaje violento, las acusaciones elaboradas desde el sesgo ideológico y los señalamientos sin pruebas entre aspirantes y partidos.

Ese ruido se ha sobrepuesto sobre las propuestas de los 3.801 aspirantes, de los cuales 1.701 aspiran a los 108 escaños al Senado de circunscripción nacional y a los 2.010 candidatos que se disputan las 188 curules a la Cámara de Representantes (diputados, regional).

El lenguaje violento ha sido el arma favorita de los usuarios de redes sociales como X, donde los insultos, las falsas acusaciones y las mentiras pululan entre los extremos del espectro político local, mientras el centro es devorado por el arsenal que se dispara desde ambos sectores.

El común denominador de los ataques es el presidente Petro por parte de simpatizantes de derecha y hordas de trolls que avivan el fuego contra el mandatario, haciendo hoguera común para incinerar desde sus políticas hasta su forma de vestir.

Petro atiza ese fuego con respuestas desconcertantes y desde hace dos semanas la ha emprendido contra el sistema electoral del país, al asegurar que no confía en el software designado para el escrutinio, razón por la cual ha puesto en entredicho los resultados y pedido aumentar la veeduría en cada puesto de votación.

"Guerrilleros", "paramilitares", "bobos", "cipayos", son solo algunas de las expresiones más comunes en las redes sociales, no solo por desconocidos, sino incluso por figuras públicas como actores, músicos, exfuncionarios y activistas, en una muestra de la virulencia que es ahora el lenguaje dominante en tiempos de campaña.

Ese pugnacidad, en un país fracturado desde el acuerdo de paz de 2016 y que ha ahondado sus diferencias con la llegada al poder por primera vez de la izquierda, parece solo ser el primer acto de una "guerra" de desinformación, bulos y violencia desde el lenguaje que promete radicalizarse de cara a las presidenciales del próximo 31 de mayo (ANSA)