Colombia: Comisión de Aerocivil y Satena viaja a noreste tras accidente

Con el propósito de "brindar acompañamiento directo y solidario" a los parientes de las 15 víctimas del accidente aéreo ocurrido en el departamento de Norte de Santander (noreste) se desplazó hoy a Ocaña y Cúcuta una delegación integrada por funcionarios de Satena, la Aeronáutica Civil y Searca, propietaria del avión siniestrado.

"Satena extiende nuevamente su solidaridad a las familias que hoy enfrentan esta dolorosa pérdida. Toda la organización está comprometida a brindarles apoyo con respeto, humanidad y el firme propósito institucional de acompañarlos en este momento tan difícil", manifestó hoy la aerolínea que operaba el avión Beechcraft 1900 de matrícula HK-4709 que se precipitó a tierra.

La aeronave fue hallada en el sector de Curasica, zona rural de La Playa de Belén, en Norte de Santander, una zona montañosa de donde ya fueron recuperados los cuerpos y entregados hoy a Medicina Legal para sus labores de inspección científica e identificación.

George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, aseguró que será necesario cotejar con pruebas de ADN a los parientes de las personas que fallecieron para establecer las identidades o buscar su carta dental, en declaraciones a Caracol Radio.

El presidente, Gustavo Petro Urrego, pidió al Ministerio de Transporte, a la Aeronáutica Civil y a las autoridades del sector que se adelante una rigurosa investigación para determinar las causas de la tragedia. (ANSA)