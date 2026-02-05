Colombia completa financiamiento externo vía emisión de bonos en 2026 y emitirá deuda interna

BOGOTÁ, 5 feb (Reuters) - Colombia completó el financiamiento externo previsto para 2026 vía emisión de bonos globales, dijo el jueves el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Javier Cuéllar, quien proyectó preliminarmente que el país emitirá deuda interna por 85.200 millones de pesos (23.374 millones de dólares).

Según Cuéllar, el plan financiero de este año tenía previsto una emisión de bonos por unos 4.901 millones de dólares, que ya se colocaron en el mercado internacional.

"Si vuelvo al mercado internacional es buscando eficiencias más que financiación, eso fue una única vez, ya completamos la financiación externa a través del mercado de bonos globales", aseguró el funcionario en una presentación en el congreso de tesorería del gremio de banqueros Asobancaria, en Cartagena.

Además, el Gobierno contempla conseguir unos 2.899 millones de dólares a través de créditos con la banca multilateral.

En tanto, del monto total de deuda proyectado para emitir a nivel local con títulos TES, unos 60 billones de pesos (16.461 millones de dólares) se colocarán a través de subastas en el mercado y unos 9 billones de pesos (2.469 millones de dólares) en colocaciones directas entre inversionistas, precisó.

Los TES son la segunda principal fuente de financiación interna del gasto público, después del recaudo de impuestos.

El funcionario dijo que las cifras preliminares hacen parte del plan financiero que presentará el Ministerio de Hacienda en los próximos días.

Además, Cuéllar reveló que el Ministerio de Hacienda tiene cerca de 10.000 millones de dólares en las cuentas del Tesoro Nacional y señaló que "es probable que sigamos acumulando".

"Todo está relativamente calmado, hay apetito por riesgo y lo que estamos haciendo nosotros es precisamente entender que el mayor seguro que tenemos hoy en día en Crédito Público es acumular dólares", dijo Cuéllar. "Este año no hemos vendido ni un solo dólar, incluso la semana pasada tuvimos compras masivas de dólares aprovechando la coyuntura en la tasa de cambio".

Cuéllar ha sido criticado por analistas y agentes del mercado por su estrategia de financiamiento del último año, que ha incluido una serie de operaciones de manejo de deuda local y externa como canjes y recompras, en busca de disminuir el costo del pago de intereses de su endeudamiento en medio del deterioro de las finanzas públicas. (Reporte de Nelson Bocanegra y Carlos Vargas. Editado por Luis Jaime Acosta)