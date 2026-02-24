Colombia: condena a mujer que participó en crimen de Miguel Uribe

Martínez recibió la sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía y aceptar los delitos de homicidio, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

La mujer hizo parte del grupo criminal, de los que nueve están detenidos, que planeó y ejecutó el asesinato del congresista de derecha, mientras realizaba una reunión con un grupo de personas en un parque público.

Su labor dentro del crimen consistió en trasladar el arma con la que se ejecutó el asesinato, por parte de un menor de edad, también condenado.

Víctor Muñoz, abogado de la familia Uribe, manifestó que la condena puso al descubierto que el magnicidio "no fue un hecho aislado ni espontáneo", sino el trabajo planeado por "empresa criminal que operó por precio y con una finalidad política".

"Esta condena constituye un primer paso relevante en la dirección correcta", dijo el equipo defensor de la familia del congresista asesinado, que el fallo "no se agota" con los responsables del crimen, al reclamar avances frente a "los determinadores, instigadores y financiadores" del crimen.

(ANSA).