Colombia: Condenan a abogado de Álvaro Uribe por soborno

El juez de la causa sentenció que las pruebas evidenciaron que Cadena buscó sobornar al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella de la Fiscalía, para que cambiara su testimonio y enlodara al senador izquierdista Iván Cepeda, que recorrió varias cárceles buscando declaraciones que revelaran los nexos entre el exmandatario y los grupos ultraderechistas.

El 22 de febrero de 2018, el abogado Cadena, delgado por Uribe, visitó en la prisión a Monsalve y le ofreció beneficios jurídicos para que cambiara el testimonio que le había entregado a Cepeda sobre las presuntas relaciones del exmandatario con los grupos paramilitares.

La reunión fue grabada por Monsalve con un reloj espía, prueba que también sirvió para condenar en primera instancia a Uribe y que su defensa ha intentado desestimar.

Sobre el abogado Cadena también pesaban acusaciones por los delitos de fraude procesal y soborno en el caso de otro ex paramilitar, pero el juez tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá no lo halló culpable de esos cargos, aduciendo "duda razonable".

En los próximos días el juez decidirá en una nueva audiencia cuál es la pena que le impondrá a Cadena. La Fiscalía ha pedido que sea condenado a siete años de prisión. (ANSA).