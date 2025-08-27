Colombia: Condenan a adolescente que asesinó a Miguel Uribe

El joven de 15 años que le arrebató la vida al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe fue sentenciado este miércoles a siete años de privación de libertad en un centro de atención especializada, por determinación de un juez del conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), en el marco de la jurisdicción que se aplica a los menores de edad.

Uribe recibió tres impactos de bala por parte del adolescente, el pasado 7 de junio, en momentos en que adelantaba un mitin político en un barrio de Bogotá. Tras el atentado, el joven agresor intentó huir, pero fue detenido por la policía y miembros del esquema de seguridad del congresista.

Las pesquisas llevaron a las autoridades a descubrir que detrás del atentado estaba un grupo criminal, presuntamente dirigido por Elder José Arteaga Hernández "el Costeño", quien fue la persona que le entregó el arma tipo Glock 9 milímetros con la que se ejecutó el crimen. Junto a él, otras cuatro personas están detenidas por el crimen.

Uribe fue llevado la misma noche del ataque a la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas, que en algún momento despertaron la ilusión de una eventual mejoría, pero falleció la madrugada del 11 de agosto.

Una semana antes del deceso del congresista, la Fiscalía acusó al menor de edad de los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

"La sanción conocida es primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley. Este proceso se siguió de acuerdo con los parámetros definidos en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes", precisó hoy la Fiscalía. (ANSA).