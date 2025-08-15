Colombia: Condenan a exdirector de la Policía de Colombia

Las acusaciones contra el alto oficial de la Policía se soportaron en una serie de pruebas que pusieron al descubierto que el 8 de febrero de 2014 el oficial acudió a la vivienda de una fiscal para pedirle que suspendiera el operativo de arresto de una persona señalada de los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y desplazamiento forzado.

"La decisión conocida precisa que el general en retiro Palomino aprovechó su autoridad y usó indebidamente el cargo y poder jerárquico para ejercer presión sobre una funcionaria judicial con el único propósito de favorecer a un tercero sin que existiera una justificación legal", señaló la Fiscalía.

El exdirector de la Policía continuará por ahora en libertad, en tanto se conoce la sentencia que la Corte Suprema de Justicia le impondrá. (ANSA).