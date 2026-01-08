Colombia, condenan a más de 50 años a violador serial

De acuerdo con el relato del ente investigador, Wilson Alexander Prado Cabezas contactaba a sus víctimas a través de plataformas virtuales, les ponía citas y luego de que las convencía de salir las llevaba en su motocicleta hasta parajes cercanos a Cali (suroeste) donde las robaba, violaba, retenía y luego pedía a sus parientes dinero para liberarlas.

"En los casos que se le atribuyen, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó peritajes y cotejos de ADN a las víctimas, los cuales arrojaron un 99.99% de coincidencia con el perfil genético de Prado Cabezas", detalló la Fiscalía.

Con las pruebas recaudadas, el juez de la causa condenó y envió a prisión a Prado Cabezas, detenido desde 2022, por los delitos de secuestro extorsivo, acceso carnal violento, hurto calificado y extorsión. (ANSA).