Colombia: condenan a Salvatore Mancuso por crímenes contra indígenas

Mancuso fue condenado por ser el máximo dirigente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuya organización en La Guajira conocida con el nombre de Frente Contrainsurgencia Wayúu cometió homicidios, desapariciones, desplazamientos y violencia de género entre 2002 y 2006.

Ese grupo paramilitar fue responsable del asesinato de dos indígenas Wayúu en 2002 en la ranchería Kepischon y de la incursión en 2003 a la ranchería Manaki, ambas en el municipio de Uribia (La Guajira), en donde varios aborígenes fueron golpeados, maltratados y humillados por la banda ultraderechista, que además les destruyó productos artesanales y simbólicos de su cultura.

La decisión del Tribunal reconoció dos décadas después de los hechos a esa comunidad indígena como "sujetos de reparación colectiva" y condenó a Mancuso, actual gestor de paz del gobierno y quien estuvo más de 10 años preso en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Pese a la condena, Mancuso solo recibirá una pena alternativa de ocho años de cárcel dado que está vinculado a la ley de "Justicia y paz" impulsada por el gobierno de Alvaro Uribe (2002-2010) para el sometimiento de los grupos paramilitares. (ANSA).