Colombia, confirman la muerte de cuatro niños en una matanza entre disidentes

Así lo reportó este miércoles el Instituto de Medicina Legal, luego de que sus peritos adelantaran las labores para establecer las causas de la muerte de estas 26 personas, todos combatientes del EMC y quienes al parecer perdieron sus vidas en una disputa territorial y por negocios al margen de la ley entre esas dos organizaciones en ese departamento, de acuerdo a la versión del Ejército.

"De los veintiséis (26) cuerpos abordados, veintiuno (21) corresponden a personas de sexo masculino y cinco (5) a sexo femenino, entre los cuales se encuentran cuatro (4) menores de edad: un (1) hombre y tres (3) mujeres", detalló el Instituto.

Agregó que por ahora se conoce la identidad de 24 de las víctimas y se inició el proceso para la entrega de los cuerpos a los parientes, bajo los protocolos que establece la ley. (ANSA).