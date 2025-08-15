Colombia: Congresista de EEUU visita a Uribe en su hacienda
Bernie Moreno, senador de origen colombiano
Moreno, quien está en el país junto al también congresista norteamericano Rubén Gallego, elogió al exmandatario de derecha, con quien se tomó una fotografía que divulgó en redes sociales.
"Ningún presidente en mi vida ha hecho más por Colombia @Alvaro UribeVel", afirmó Moreno, que añadió que "fue un honor pasar tiempo con él, compartir lo que hemos aprendido en nuestro viaje hasta ahora e imaginar un futuro brillante para lo que puede ser el mayor aliado de Estados Unidos en Sudamérica".
Moreno y Gallego compartieron en la víspera con los empresarios del país reunidos en su asamblea anual, que se lleva a cabo en Cartagena de Indias (norte) y con varios de los precandidatos presidenciales, y este viernes se encontrarán en Bogotá con el presidente Gustavo Petro. (ANSA).
