Colombia: Consejería de paz precisa situación de jefe de Clan del Golfo

La Consejería recordó este jueves que está en marcha una mesa de negociación de paz con ese grupo criminal, cuyos acuerdos incluyen que sus integrantes se agrupen en zonas de ubicación y el levantamiento de las órdenes de detención contra cinco de sus máximos jefes.

"Esto implica que, desde el pasado diciembre, se encuentra suspendida la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente", puntualizó hoy la Consejería.

El anuncio surge un día después de que el Clan del Golfo avisara que estudiaría una eventual suspensión de los diálogos de paz con el gobierno, que se adelantan en Qatar, dadas las versiones sobre los acuerdos en materia de seguridad entre Bogotá y Washington, que incluye la cabeza de Avila.

Esta semana, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que "Colombia y los Estados Unidos han priorizado de manera conjunta una serie de objetivos de alto valor", entre los que están Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía "Pablito", uno de los jefes militares del Ejército de Liberación Nacional (ELN); Néstor Gregorio Vera Fernández "Iván Mordisco", jefe de las disidencias del Estado Mayor Central; y Avila como jefe del Clan del Golfo.

