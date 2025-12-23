Colombia: Constitucional aplaza estudio de emergencia económica

Esta decisión pospone la revisión de una medida con la que el Ejecutivo busca recaudar unos US$4.300 millones mediante un conjunto de impuestos focalizados, con el fin de estabilizar las finanzas públicas.

El decreto, expedido la noche del lunes por el Gobierno, otorga al Ejecutivo facultades legislativas por un lapso de 30 días, lo que permitiría la creación de nuevos impuestos.

Según lo anticipado por el ministro de Hacienda, Germán Avila, estas nuevas cargas tributarias apuntarán a un mayor pago por parte de los grandes patrimonios del país.

Sin embargo, la revisión de este decreto por parte del Tribunal Constitucional se mantendrá en suspenso, dado que la Rama Judicial en su conjunto se encuentra en su periodo anual de vacaciones, que abarca desde el 20 de diciembre hasta el 10 de enero.

La Corte explicó su postura señalando que "entre tales reglas legales de organización y funcionamiento deben respetarse las que regulan las situaciones administrativas de carácter individual y colectivo a favor de los servidores judiciales y que impactan la determinación legal estatutaria vigente sobre la vacancia judicial".

La decisión de la Corte se produce en un contexto de debate, ya que varios legisladores de oposición y algunos juristas han expresado que los argumentos esgrimidos por el Gobierno para declarar la emergencia económica no se corresponden con la naturaleza de este mecanismo legal. Dicho mecanismo está diseñado para ser utilizado ante eventualidades contingentes que requieran la obtención de recursos de manera extraordinaria.

