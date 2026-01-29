Colombia: Contraloría colombiana avaló compra de aviones militares suecos

"De acuerdo con el resultado de la evaluación de las propuestas, la ponderación de las puntuaciones en cada una de las propuestas llevó a concluir que la oferta presentada por Saab-Gripen es la que se ajustó y cumplió con las expectativas y necesidades estratégicas del país", dijo un aparte de la evaluación del ente de control fiscal.

Añadió que, por costos operativos, los cazas suecos tienen un menor costo por hora de vuelo en comparación con las otras propuestas, se adaptan mejor a la infraestructura aeronáutica del país y el mantenimiento es inferior en costos.

El país pagará los aviones en los siguientes seis años y además recibirá de parte de la firma europea una serie de compensaciones industriales, sociales y militares, sumado a entrenamiento y capacitación técnica para su mantenimiento, entre otras.

La compra de los caza suecos se estima en unos US$4.400 millones, la evaluación y escogencia estuvo a cargo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que estudió propuestas de Estados Unidos (F-16), Francia (Rafale) y España (Eurofighter).

Los aviones reemplazarán a los Kfir de origen israelí.

"Si Gripen fue la oferta más favorable para el país y la Contraloría no encontró irregularidades, ¿qué hacemos con la prensa que se dedicó a sembrar dudas sobre mí y mi familia y el gobierno? ¿Cuánta calumnia no irradiaron sobre el presidente y su familia?", expresó hoy el presidente, Gustavo Petro. (ANSA).