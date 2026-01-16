Colombia: contraloría colombiana, riesgos al patrimonio por contrato de pasaportes

El gobierno de Gustavo Petro se empeñó en retirarle a una firma privada colombiana la elaboración de esos documentos de viaje, al argumentar del riesgo en el manejo de la información personal de ciudadanos del país, de manera que estableció un acuerdo entre la Cancillería y las imprentas nacionales de Colombia y Portugal para hacer los cuadernillos.

El organismo de control fiscal aseguró que dicho acuerdo carece tanto de "proyección de costos del servicio" como de financiación, así como la falta de una "estructuración del proyecto, al no contar con un modelo financiero completo", además de riesgos en el cumplimiento de "las fechas previstas para la implementación del modelo".

La Contraloría instó al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Imprenta Nacional para que "evalúen autónomamente la adopción de medidas pertinentes que eviten la materialización de las afectaciones negativas al recurso público expuestas".

El acuerdo con la Imprenta de Portugal fue demandado a finales del año pasado por la Procuraduría ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al advertir, entre otras, de falta de claridad a la hora de otorgar esa licitación y frente a los aportes al proyecto por parte de la firma extranjera.

(ANSA).