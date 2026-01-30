Colombia: Corte Constitucional suspende decreto de Emergencia Económica

El Tribunal Constitucional explicó que la suspensión del decreto obedeció a la necesidad de estudiar a fondo las razones que tuvo el Ejecutivo para acudir a ese recurso extraordinario que le permite de manera temporal crear leyes para atender necesidades económicas, en caso de una catástrofe o de un hecho sobreviniente.

Además de suspender la Emergencia, la Corte precisó que la administración Petro no podrá tampoco seguir cobrando los impuestos que creó, entre ellos a grandes patrimonios locales, a los sectores financieros y el minero-energéticos, al consumo de licores salvo la cerveza, a los juegos de azar y a las compras en línea.

Mientras los gremios económicos, que incluso demandaron la norma ante la Corte, celebraron la decisión junto a los partidos de oposición de derecha, el gobierno rechazó la determinación al sostener que se privilegió a los ricos en detrimento de los pobres.

"Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de la crisis, que intentarán en el nuevo congreso que sea de la sociedad y nosotros buscaremos siempre impedirlo", expresó Petro, desde su cuenta de X (ANSA).