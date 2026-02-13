Colombia: corte ordena al gobierno suspender salario mínimo

Para el Tribunal, el gobierno debe ahora establecer un salario mínimo transitorio que se base en la meta de inflación, la productividad certificada oficialmente, el crecimiento del PIB y la función social de la empresa, entre otras pautas.

La decisión del Consejo de Estado responde a una serie de demandas interpuestas por sectores de derecha y empresarios que se opusieron al aumento del salario y quienes habían advertido que un incremento de ese tamaño elevaría el desempleo y crearía inflación.

Sin embargo, un mes después del primer pago, que se gira a más de 2 millones de empleados, a un grupo grande de militares y hasta los aprendices que hacen prácticas antes de su graduación universitaria, no hubo los despidos masivos que anunciaron, pero sí una serie de incrementos fijados con base en la subida de los salarios que ahora no se sabe si se quedarán así o se modificarán.

Armando Benedetti, ministro de Interior, calificó la decisión de "política" al señalar que "las élites que tienen influencia en el Congreso y las altas cortes no quieren ayudar a los menos favorecidos de Colombia". (ANSA).