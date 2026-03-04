Colombia: Crece el riesgo de violencia a cuatro días de las elecciones legislativas

De ese total, 126 municipios están en riesgo extremo, 74 en riesgo alto y 139 en riesgo medio.

Al comparar esta cifras con la medición anterior del MRE se evidenció que los factores de violencia se extendieron a otros 37 municipios nuevos.

"Al realizar la actualización de la información, de estos 37 municipios que no tenían riesgo, dos pasaron a alto y 35 a medio. Además, 68 municipios aumentaron su nivel de riesgo a extremo (25) y a alto (43)", resaltó el informe de la MOE.

Añadió que la violencia alertada se extiende a 23 de los 32 departamentos que tiene el país, aunque la mayoría de esas poblaciones se concentra en los departamentos de Cauca (suroeste) y Antioquia (noroeste).

La Misión también señaló que hay 2.486 puestos de votación en alerta roja, de los cuales 1.655 son puestos rurales y 295 están ubicados en territorios de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), por riesgo de alerta climática, debido a que el país atraviesa por un temporal de lluvias.

