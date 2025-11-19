Colombia.- Cultura.- Morat presentará su disco 'Ya es mañana' en el Roig Arena el 23 de octubre de 2026

VALÈNCIA, 19 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La banda colombiana Morat presentará 'Ya Es Mañana Tour', su nuevo álbum de nombre homónimo, en Roig Arena el 23 de octubre de 2026. El grupo aprovechará la ocasión para repasar también los grandes éxitos de sus cuatro discos anteriores.

En las últimas semanas, la banda ha ganado el Latin Grammy a Mejor Álbum Pop Rock, así como el premio a Mejor Grupo en directo en la categoría Global Latina de LOS40 Music Awards, que se celebraron en el recinto valenciano hace unos días, ha detallado la organización en un comunicado.

Además, sus álbumes, desde aquel primer 'Sobre El Amor y Sus Efectos Secundarios', pasando por el multiplatino 'Balas Perdidas' "han marcado a varias generaciones" en los últimos años.

Las entradas para el concierto de Morat salen a la venta el viernes, 21 de noviembre, a las 12 horas, en la web www.roigarena.com.