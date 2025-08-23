Colombia: Cumbre de Amazonía aprueba Declaración de Bogotá

La "Declaración de Bogotá" incluye, entre sus puntos clave, un compromiso conjunto para combatir la deforestación, la creación de un fondo para los bosques tropicales, el establecimiento de un mecanismo de diálogo permanente, la participación de los pueblos indígenas en los mecanismos de toma de decisiones y el establecimiento de un centro de inteligencia conjunto en Manaos, Brasil.

Sin embargo, las críticas de los grupos ambientalistas se deben a que el documento no incluye una declaración de la Amazonia como "área libre de explotación de hidrocarburos", un punto al que se oponen Ecuador, Perú y Venezuela, así como el Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva, que será anfitrión de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.

La coalición de ONG por una Amazonia Libre de Combustibles Fósiles emitió un comunicado acusando al presidente Lula en particular "de querer asumir el liderazgo climático como anfitrión de la COP30 mientras promueve la expansión de la frontera petrolera en la Amazonia brasileña". (ANSA).