Colombia da marcha atrás y mantendrá cooperación en inteligencia con EE. UU.

Colombia mantendrá la cooperación de inteligencia con Estados Unidos, aseguró el jueves el ministro de Interior colombiano, Armando Benedetti, tras señalar que la orden del gobierno de suspenderla fue malinterpretada por la prensa.

En medio de una fuerte crisis diplomática entre los aliados históricos, el presidente izquierdista Gustavo Petro ordenó el martes suspender la inteligencia de seguridad compartida con Washington como respuesta a los bombardeos estadounidenses contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, una decisión que despertó críticas de expertos y militares consultados por la AFP.

"Ha habido una mala interpretación por la prensa colombiana y algunos funcionarios del alto Gobierno. El presidente Petro nunca ha dicho que las agencias de control americanas FBI, DEA, HSI van a dejar de trabajar en Colombia a la par de nuestras agencias de inteligencia", escribió Benedetti en X.

