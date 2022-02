Colombia da por "superadas" las "diferencias" con Rusia sobre la asistencia a Venezuela

La vicepresidenta de Colombia, Marta Luc√≠a Ram√≠rez, ha dado este martes por "superadas" las "diferencias" con Rusia sobre la asistencia que el pa√≠s euroasi√°tico proporciona a Venezuela, despu√©s de que las autoridades colombianas acusaran a Mosc√ļ de presunta injerencia en la frontera de ambos pa√≠ses.

As√≠ se ha expresado Ram√≠rez tras mantener una reuni√≥n con el embajador de Rusia en Colombia, Nikolai Tavdumadze, que la tambi√©n ministra de Exteriores colombiana ha calificado de "franco" y "sincero". En la reuni√≥n, Mosc√ļ garantiz√≥ que la asistencia a Venezuela es t√©cnica y no militar.

"Quedan superadas (las diferencias) porque el ministro (de Defensa, Diego Molano) le ha explicado al embajador por qu√© √©l se hab√≠a referido a la preocupaci√≥n de que esa asistencia t√©cnica de Rusia a Venezuela no fuera ning√ļn tipo de amenaza para Colombia, porque sabemos que esos grupos que operan en la frontera son terroristas y criminales", ha indicado, seg√ļn ha recogido Blu Radio.

Seg√ļn la vicepresidenta, Colombia ha planteado "firmemente" que Rusia garantice que el armamento no termine en manos de grupos irregulares colombianos y que finalmente sea usado contra Bogot√°.

"Una cosa es que un gobierno compre, otra cosa es que no se use jam√°s en una acci√≥n que realicen las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ej√©rcito de Liberaci√≥n Nacional (ELN)", ha continuado Ram√≠rez, que ha asegurado que Rusia ha dado "garant√≠as" de que la venta de armamento "se hace bajo protocolos internacionales". "Se nos ha dado la garant√≠a de que el √ļltimo usuario ser√°n las fuerzas militares de Venezuela y no grupos irregulares", ha zanjado.

Molano denunci√≥ una "injerencia extranjera" por la presunta movilizaci√≥n de efectivos venezolanos en la frontera con Colombia con el apoyo de Mosc√ļ. La Embajada de Rusia en Colombia rechaz√≥ las acusaciones y traslad√≥ su "perplejidad" ante los "continuos intentos de acusar sin fundamento a Rusia de la presunta injerencia en asuntos internos de Colombia".

El Gobierno venezolano ha indicado en varias ocasiones que mantiene la cooperación militar con Rusia y ha defendido su derecho a hacerlo. Por su parte, el embajador de Rusia en Venezuela ya apuntó que los intereses de ambos países están determinados por las leyes venezolanas y sus compromisos internacionales.