Colombia declara "área arqueológica protegida" zona donde yace galeón español hundido

El gobierno de Colombia declaró este miércoles como "área arqueológica protegida" la zona donde yace el galeón español San José, hundido hace más de tres siglos en el mar Caribe con un tesoro cuyo valor ha sido catalogado como incalculable.

"Es la primera vez que se declara un área de patrimonio arqueológico sumergido a tal profundidad, es histórico en América Latina", aseguró el ministro de las Culturas, Juan David Correa, al anunciar la decisión durante la presentación de la primera etapa "no intrusiva" de una expedición científica al pecio.

Bajo el nombre "Hacia el corazón del galeón San José", la misión comandada por los ministerios de Defensa y Culturas, la Armada y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) investigará y valorará los restos hallados en 2015.

El San José naufragó en aguas cercanas a Cartagena (norte) en junio de 1708, cuando fue emboscado y derribado por un escuadrón inglés. Había zarpado de Portobelo, en Panamá, repleto de vasijas, joyas, piedras preciosas, oro, plata y cañones, con un valor estimado en miles de millones de dólares.

Su declaratoria como zona arqueológica "garantiza la protección del patrimonio a través de su preservación a largo plazo y el desarrollo de actividades de investigación, conservación y valoración", precisó el Ministerio de Culturas en un comunicado.

"Se delimita un pecio arqueológico (...) Empieza a protegerse como tal, no como un tesoro. Esto no es un tesoro, nosotros no le damos ese tratamiento", señaló Correa a periodistas.

Se trata de "la primera área arqueológica protegida en entornos marítimos" y una de las pocas en el mundo en aguas a 600 metros de profundidad, distancia a la que yace el pecio, de acuerdo con su cartera.

Colombia ya había declarado el San José como bien de interés cultural en 2022, lo que definió su conservación con fines científicos e históricos, mas no comerciales.

Desde que fue localizado, el galeón ha sido objeto de disputas debido al alto valor de los objetos a bordo.

España reclamaba el cargamento con base en una convención de la Unesco de la que no forma parte Colombia. También indígenas bolivianos del pueblo Qhara Qhara aseguraban que las riquezas fueron sacadas de su tierra.

Sin embargo, el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, en el poder desde 2022, ha defendido sacar del océano el pecio con recursos propios para aportar a la ciencia y la cultura, al margen de controversias sobre el reparto de la riqueza.

AFP