Colombia. Declarados culpables 11 miembros del ELN colombiano por reclutamiento de menores
MADRID, 11 Nov. 2025 (Europa Press) -
Un juez de Colombia ha declarado este lunes culpables a once miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), incluidos los cuatro integrantes de su "comando central", de un delito de reclutamiento de menores, por el que consiguieron alistar a más de medio centenar de ellos.
Un juez penal de Antioquia, departamento del noroeste del país, ha emitido un "sentido de fallo condenatorio" y ha declarado responsables del cargo a los once imputados, según ha recogido la propia Fiscalía en un comunicado en el que ha explicado el caso y ha precisado que la condena se conocerá en febrero de 2026.
En este sentido, la Fiscalía ha apuntado a "un patrón continuo y sistemático de reclutamiento ilícito de menores de edad impuesto por los máximos cabecillas del ELN, que les permitió vincular mediante amenazas y engaños a 60 niños, niñas y adolescentes a diferentes estructuras del grupo armado ilegal".
La investigación, desarrollada por la Dirección Especializada contra las violaciones de Derechos Humanos del Ministerio Público, ha documentado los casos de "24 víctimas mujeres y 36 hombres, incorporados de manera forzosa entre 2002 y 2019", en los departamentos de Antioquia, Chocó, Risaralda, Valle del Cauca y Bolívar.
Los acusados son los cuatro integrantes del autodenominado Comando Central del ELN --Nicolás Rodríguez Bautista, alias 'Gabino'; Eliecer Erlinto Chamorro Acosta, alias 'Antonio García'; Israel Ramírez Pineda, alias 'Pablo Beltrán'; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias 'Pablito'-- y siete jefes del Frente de Guerra Occidental del grupo armado.
