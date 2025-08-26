Colombia: Decomisan 8,6 toneladas de marihuana en Colombia

Según la Novena Brigada del Ejército, el tractocamión fue abandonado por el conductor antes de un puesto de control. Al ser inspeccionado por las tropas y la Policía, se halló la droga oculta entre pacas de heno.

El alijo fue atribuido a las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) y se cree que partió de algún lugar del departamento del Cauca.

La droga tendría como destino mercados ilícitos en el sur del continente, aseguró el coronel Henry Herrera, comandante de la Novena Brigada, que estimó que el valor comercial del alijo estaría en los US$2,7 millones.

"Este es el mayor golpe en los últimos cuatro años contra el narcotráfico en la región", afirmó el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército. (ANSA).