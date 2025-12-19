Colombia decretará emergencia económica para conseguir US$4.129 millones para presupuesto de 2026

BOGOTÁ, 19 dic (Reuters) - El Gobierno de Colombia presentará el viernes un decreto de emergencia económica con el que busca conseguir unos 16 billones de pesos (US$4.129 millones) para financiar algunas necesidades previstas en el presupuesto de gastos del 2026, informó el Ministro de Hacienda, Germán Ávila.

La decisión se produce luego de que a comienzos de diciembre el Congreso rechazó un proyecto de reforma fiscal por 16,3 billones de pesos (US$4.206 millones) para financiar el presupuesto del próximo año, en la más reciente derrota del Gobierno en el legislativo y en medio del deterioro fiscal del país.

"Estamos terminando de concretar una alternativa de declaración de emergencia económica", dijo Ávila en una conferencia de prensa.

"Los nuevos recursos que se requieren están concebidos con el mismo esquema con el que se presentó la ley de financiamiento, va a recoger en lo fundamental los mismos tributos", agregó. Tras el hundimiento de la reforma fiscal en el Congreso, el Gobierno corría el riesgo de tener que ajustar el monto del presupuesto de gastos del próximo año, de 546,9 billones de pesos (US$141.146 millones), o buscar otra fuente de financiación en la misma proporción de la reforma rechazada.

La cuarta economía de América atraviesa un deterioro de sus cuentas fiscales, que llevó al Gobierno en junio a suspender una regla fiscal, bajo lo cual el Ministerio de Hacienda elevó la meta de déficit fiscal de este año a un 7,1% del PIB, desde una original de 5,1%, lo que llevó a las agencias Moody´s, S&P y más recientemente Fitch a reducir la calificación soberana al país.

El independiente Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) calculó en septiembre que el Gobierno requiere un ajuste de 45 billones de pesos (US$11.613 millones) en el presupuesto del 2026 para cumplir la meta de déficit de 6,2 del PIB.

(1 dólar = 3.874,71 pesos)

(Reporte de Nelson Bocanegra y Carlos Vargas)