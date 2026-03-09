Colombia: defensora del Pueblo critica las burlas del ministro de Interior

"Esto es inadmisible. El ministro del Interior es garante del proceso electoral para todos los actores políticos, en toda su diversidad.

Se trata de una responsabilidad pública que no puede ejercerse al servicio de intereses partidistas, y mucho menos de intereses personales", escribió Marín, desde su cuenta de X.

Benedetti publicó un video la noche del domingo en el que se reía y burlaba de los políticos "quemados", la expresión local para referirse a los perdedores en elecciones, a quienes tildó de "payasos" y "bobos".

"Hoy me río, me burlo, me da felicidad por aquellos quemados que creyeron que hablar mal de mí era una buena estrategia de campaña. Demuestran que no son ni políticos ni periodistas ni nada, son unos payasos", escribió en sus redes sociales el jefe de la cartera de Interior.

Benedetti además de reírse de sus contradictores políticos, bailó y usó un extintor de fuego de mano para reforzar la idea de la pérdida de los candidatos con los que tiene una "pelea política" abierta.

La Defensora del Pueblo recordó que en un Estado de derecho los funcionarios son "ante todo, eso: servidores" y aseguró que la labor de los empleados del Estado debe estar por encima de sus posiciones y diferencias. (ANSA).