Colombia: Defensora del Pueblo desestima uso de discriminación de género en campaña

Las críticas de la Defensora apuntaron a las declaraciones hechas por Uribe contra una influenciadora crítica de sus posiciones políticas, luego que con el micrófono encendido en un evento de campaña del fin de semana, el expresidente diera la orden para que la hicieran "llorar" en redes sociales, lo que se entendió como una activación de las bodegas virtuales de la derecha.

El otro señalamiento de Marín estaba dirigido a Julio César González "Matador", el crítico caricaturista y candidato al Senado del Pacto Histórico (partido de gobierno), quien en sus redes sociales se burló de la figura física de la candidata del Centro Democrático (oposición de derecha), Paloma Valencia, de que dijo no se "dirige al país", sino que se "digiere el país".

"Unas elecciones libres y en paz exigen el compromiso de todos los sectores políticos con un debate respetuoso y genuinamente democrático. Insistimos en convocar a partidos y candidaturas a suscribir el Compromiso por unas elecciones libres y en paz", expresó reclamó la Defensora del Pueblo.

(ANSA).