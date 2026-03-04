Colombia: Defensora del Pueblo respalda críticas de Pastrana por caso Epstein

"El silencio no es una opción cuando están en juego los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Nuestro mandato constitucional es claro: proteger y promover los derechos humanos", expresó la Defensora, en un video difundido hoy en las redes sociales por parte de su oficina.

La semana pasada, un grupo de periodistas, académicas, literatas y abogadas, entre otras, le pidieron a Pastrana que explicara hasta dónde llegaron sus vínculos con el pederasta norteamericano y su proxeneta, luego de que su nombre y fotografías suyas aparecieran en los archivos desclasificados del caso por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Pastrana respondió con desafío al colectivo al afirmar que el vuelo con Epstein en 2003 fue para hacer una visita a Fidel Castro a Cuba, aseguró que su gobierno intentó atraer inversionistas al país durante su gobierno y que para entonces no se sabía que Epstein estuviera involucrado en casos de pedofilia. Sobre el uso de un helicóptero militar para pasear con Maxwell en Colombia, sostuvo que no era un secreto de Estado.

Las mujeres entonces publicaron una nueva carta pública a Pastrana con 20 preguntas concretas y la respuesta del expresidente fue agradecer porque un grupo de sus exfuncionarios salió en respaldo suyo.

"La veeduría ciudadana y el periodismo son pilares de nuestra democracia, quienes hayan sostenido vínculos con personas condenadas e investigadas con explotación sexual de menores de edad, especialmente niñas y mujeres, tienen la obligación de rendir cuentas ante la sociedad", afirmó Marín.

La Defensora añadió que "la protección de los derechos de estas personas menores de edad es una prioridad absoluta, ningún rango político exime del deber de transparencia y de la revisión de cuentas". (ANSA).