Colombia: Defensora responde a anuncio de tregua del ELN

"Si bien es básico que se mencione la obligación de respeto a la población civil, en las acciones del ELN observamos daños sostenidos a la población civil. Un gesto de coherencia sería, por ejemplo, la liberación incondicional de las personas que permanecen secuestradas", manifestó Marín, desde su cuenta de la red social X.

Frente a los recientes ataques, en los que murieron siete militares y resultaron heridos otros 30, así como el asedio a estaciones de Policía y bases del Ejército, el ELN aseguró que hay una mala publicidad de la prensa hacia ellos.

"Aclaramos que no es política del ELN realizar operaciones militares que afecten a la población, son los órganos de inteligencia del Estado y los grandes medios funcionales a ella, quienes adelantan una guerra comunicacional pretendiendo crear esa falsa imagen con base en mentiras", afirmó la organización rebelde.

Marín le pidió al grupo guerrillero no solo cesar sus agresiones contra las fuerzas del Estado sino contra otras organizaciones al margen de la ley, entre ellas las disidencias, dado que a lo largo del año esos ataques han provocado grandes desplazamientos de poblaciones ajenas a esa conflictividad.

"Saludamos el anuncio, pero pedimos más", afirmó la Defensora.

