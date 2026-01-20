Colombia: defensoría advierte de menores de edad en matanza entre disidentes

"26 personas muertas, al parecer, en el marco de combates.

Varias de ellas serían menores de edad (a la espera de confirmación por Medicina Legal)", aseguró Marín, desde su cuenta de X, al tiempo que señaló que su oficina advirtió desde el año pasado de un eventual enfrentamiento entre estos grupos disidentes en esa región del país.

Frente a este panorama, la Defensora le pidió a los máximos jefes del Estado Mayor Central (EMC), Néstor Gregorio Vera "Iván Mordisco", y Alexander Díaz Mendoza, alias "Calarcá Córdoba", del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), "no persistir en esta confrontación", dado que podría generar problemas humanitarios en el entorno del municipio de El Retorno, en cuya zona rural ocurrió la matanza.

En redes sociales circuló en la víspera un documento atribuido al EMC en el que ese grupo aseguró que los 26 muertos habrían sido sedados y luego les dispararon, una versión que a la fecha no ha sido corroborada por ninguna autoridad.

Lo que sí está advertido por parte de la Defensoría es que "los actores armados persisten en mantener la confrontación en los próximos días", lo que pondría en riesgo a los campesinos de la región al "quedar en medio del fuego cruzado", lo que podría derivar en un desplazamiento masivo de personas y afectar el inicio del año escolar de los menores de edad. (ANSA).