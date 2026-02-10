Colombia: Defensoría pide a candidaturas alejarse del lenguaje violento

La sugerencia hecha por la Defensoría surgió a propósito de la presentación del primer informe de seguimiento al "Compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia", que suscribieron 17 de 38 precandidaturas presidenciales activas.

El estudio analizó el compromiso de cada candidatura frente a la defensa de la vida y la no violencia, que tuvo un cumplimiento del 82,1%; el respeto a la Constitución y a las leyes (92,6%); la promoción de un debate público alejado de los bulos y el lenguaje no violento (77%), y la no estigmatización de la protesta social y la inclusión de las juventudes en la política (45%).

En ese sentido, la defensora del Pueblo, Iris Marín, dijo que a lo largo de seis meses se hizo seguimiento de los discursos de los candidatos, razón por la que llamó a no usar el lenguaje violento en un país en el que es fácil pasar de la diatriba a la violencia física.

"Con ello no estamos diciendo que quienes usan violencia en el lenguaje sean responsables directos de hechos violentos, sino más bien es un llamado a una actitud preventiva", puntualizó la Defensora. (ANSA).