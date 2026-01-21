Colombia: defensoría reclama por atentado con coche-bomba en suroeste

El pedido de la estatal, que vela por los derechos humanos, surgió luego del estallido de un carro-bomba la noche del martes en cercanías al colegio y la subestación de Policía de la población rural de El Plateado, jurisdicción del municipio de Argelia, en el departamento del Cauca (suroeste).

En la acción resultó herido un policía y varias viviendas fueron afectadas por la onda explosiva, detalló la Defensoría que subrayó la necesidad de "respetar instalaciones como colegios, viviendas, iglesias o todas aquellas cuyos daños generan zozobra en la comunidad y profundizan la afectación humanitaria".

El director de la Policía, general William Rincón, rechazó el atentado que calificó de "ataque criminal" y añadió que su institución mantendrá su "compromiso inquebrantable con la defensa de la vida, la seguridad y el orden constitucional".

