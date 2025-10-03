Colombia define nómina para amistosos contra México y Canadá: Kevin Serna, la novedad

BOGOTÁ, 3 oct (Reuters) - El entrenador de la selección colombiana de fútbol, el argentino Néstor Lorenzo, llamó el viernes a 25 jugadores para los partidos amistosos contra México y Canadá, una convocatoria en la que la gran novedad fue el llamado por primera vez al equipo del extremo Kevin Serna del Fluminense de Brasil.

Al equipo cafetero regresan, para los amistosos de preparación para la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, el arquero Álvaro Montero, el defensa Álvaro Angulo y los delanteros Juan Camilo Hernández y Rafael Santos Borré.

Por fuera de la lista quedaron el arquero Camilo Vargas y el mediocampista Jhon Arias, pero sí están referentes de la selección colombiana como James Rodríguez y Luis Díaz.

Colombia, que clasificó al Mundial de 2026 en el tercer lugar de la eliminatoria sudamericana con 28 puntos después de Argentina y Ecuador, enfrentará el 11 de octubre a México en Texas y tres días después a Canadá en Nueva Jersey.

La lista de convocados es la siguiente:

Arqueros: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield, Argentina), David Ospina (Atlético Nacional) y Kevin Mier (Cruz Azul, México).

Defensas: Álvaro Angulo (Pumas, México), Andrés Román (Atlético Nacional), Daniel Muñoz (Crystal Palace, Inglaterra), Dávinson Sánchez (Galatasaray, Turquía), Jhon Lucumí (Bologna, Italia), Johan Mojica (Mallorca, España), Yerry Mina (Cagliari, Italia), Yerson Mosquera (Wolverhampton Wanderers, Inglaterra).

Mediocampistas: James Rodríguez (León, México), Jaminton Campaz (Rosario Central, Argentina), Jefferson Lerma (Crystal Palace, Inglaterra), Juan Camilo Portilla (Talleres, Argentina), Juan Fernando Quintero (River Plate, Argentina), Kevin Castaño (River Plate, Argentina), Kevin Serna (Fluminense, Brasil), Richard Ríos (Benfica, Portugal), Yáser Asprilla (Girona, España).

Delanteros: Johan Carbonero (Internacional, Brasil), Juan Camilo Hernández (Real Betis, España), Luis Díaz (Bayern Múnich, Alemania), Luis Suárez (Sporting, Portugal), Rafael Santos Borré (Internacional, Brasil). (Reporte de Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)