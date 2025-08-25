Colombia: Delegación liderada por vicepresidenta a África

Durante el actual gobierno del izquierdista Gustavo Petro, Colombia aceleró y equilibró sus relaciones con África, de manera que abrió embajadas en Senegal y Etiopía, al tiempo que robusteció sus nexos diplomáticos con Sudáfrica, Kenia, Ghana, Camerún, Mozambique, Madagascar, la República Democrática del Congo y Nigeria.

Hasta la fecha, Colombia ha suscrito 20 memorandos de entendimiento y acuerdos con varias naciones africanas en materia de intercambio comercial y cultural, educación superior, conectividad, construcción de paz y equidad de género.

Durante la gira de la Vicepresidenta, que estará acompañada de varios ministros y delegados de oficinas estatales de comercio y turismo, Bogotá espera promover acuerdos comerciales en inversión y exportación de productos agrícolas como café y cacao, así como alianzas con la industria farmacéutica, de energías limpias y de productos de origen étnico. (ANSA).