Colombia: Demanda por apología al genocidio contra Duque

“Anuncio que radicaré ante la Fiscalía General de la Nación denuncia penal en contra del expresidente Iván Duque Márquez, por presunta apología al genocidio (artículo 102 del Código Penal), por cuanto estaría justificando o pretendiendo amparar la práctica genocida contra el pueblo palestino”, puntualizó Cepeda, desde sus redes sociales.

El congresista, el mismo cuyo caso llevó a la condena a 12 años al expresidente Alvaro Uribe, mentor político de Duque, recordó que Netanyahu tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, que lo investiga por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

“Difícilmente en las relaciones exteriores de Colombia puede haber un episodio más indignante, vergonzoso, que aquel que vimos ayer en los medios de comunicación, la vista del señor Iván Duque al señor Benjamin Netanyahu, sonriente y lleno de orgullo”, criticó Cepeda.

Duque visitó esta semana Israel, donde fue recibido por Netanyahu, a quien aseguró que era un “honor visitar el Estado de Israel y dialogar con un cercano amigo y aliado del pueblo colombiano”.

El expresidente defendió su visita a Netanyahu, acusó al gobierno de Gustavo Petro de “apoyar a Hamás y asociarse con el antisemitismo” y dijo esperar un cambio de administración en 2026 que lleve al país a tener “sentido de respeto por las relaciones internacionales y por Israel”.

El expresidente local y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, aseguró este miércoles que tanto Duque como el jefe de Estado, Gustavo Petro, se equivocaron; el primero con la visita a Netanyahu y el segundo negando la existencia del “cártel de los soles” en Venezuela.

“Con todo respeto por mis dos sucesores, creo que ambos se equivocaron. Lo que hicieron en estos días no le hace bien a Colombia”, afirmó el exmandatario. (ANSA).