Colombia: demandas por traición a la patria a dos congresistas

Pulido y Garrido usaron sus redes sociales para instigar con mensajes una eventual agresión militar estadounidense, luego de que el presidente norteamericano, Donald Trump, deslizara que "suena bien para mí" un eventual ataque a Colombia similar al lanzado en Caracas para detener a Nicolás Maduro, tras volver a acusar al mandatario local, Gustavo Petro, de narcotraficante.

Mientras Garrido escribió en X: "bienvenido a Colombia Presidente Donald Trump. Con gran anhelo el pueblo colombiano lo espera. No tarde tanto por favor"; Pulido dijo: "hace 3 días Maduro culpaba a tu mal gobierno del narcotráfico que pasaba por Venezuela. Así que mantén tus calzoncillos limpios, porque también te llegará tu hora ser despreciable!".

Para el jefe de la cartera de Trabajo lo "más grave" es que se trata de expresiones dadas por "sujetos políticos, obligados a defender la Constitución y el orden jurídico", al advertir que "la libertad de expresión no ampara la traición a la patria".

La mayoría de políticos de todas las vertientes, incluidos los de oposición de derecha, reprocharon los dichos de Trump al sostener que Colombia no es Venezuela, dado que el Presidente fue elegido en las urnas y al señalar que su periodo concluye el próximo 7 de agosto.

Abelardo de la Espriella, el ultraderechista mejor perfilado para las elecciones presidenciales, también se opuso a un eventual ataque norteamericano, al sostener que "Petro tiene que irse el 7 de agosto, como manda la Constitución y la Ley colombiana", al tiempo que dijo estar dispuesto a extraditarlo a Estados Unidos si llega a la Presidencia.

"Yo he dicho muchas veces que a la patria hay que defenderla por la razón o por la fuerza, y la Constitución habilita tanto a la fuerza pública como a los particulares para ese cometido. Yo le pido más bien al gobierno del presidente Trump que vaya preparando la acusación contra Petro, que yo como presidente voy a estar gustoso de extraditarlo", afirmó de la Espriella.

(ANSA).