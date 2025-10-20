Colombia denuncia amenaza de “invasión” de EEUU y llama a consultas a su embajador

El gobierno de Gustavo Petro denunció este lunes una "amenaza" de "invasión" de Estados Unidos, y llamó a consultas a su embajador en Washington tras el anuncio de Donald Trump de retirar la ayuda financiera a Colombia por "fomentar" la producción de drogas.

Los duros intercambios entre el republicano Trump y el izquierdista Petro han llevado las relaciones entre ambos países, aliados históricos en la región, a su punto más bajo en décadas.

El presidente estadounidense prometió el domingo poner fin a la ayuda a Colombia y dijo que este lunes anunciaría aranceles, tras calificar a su homólogo colombiano de "líder narcotraficante" debido a los altos niveles de producción de droga en el país sudamericano.

Trump añadió que Colombia debería "cerrar" los narcocultivos de "inmediato". Si no lo hace, "Estados Unidos se los cerrará, y no lo hará de buena forma".

Este lunes el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, aseguró que se trata de una "amenaza a una invasión o una acción terrestre o militar en contra de Colombia".

"No me imagino cerrando unas hectáreas si no es de esa forma, si no es invadiendo", declaró a Blu Radio.

Benedetti planteó que una alternativa de Estados Unidos sería fumigar los narcocultivos con el pesticida glifosato, lo que de igual manera representaría una golpe a la "soberanía".

- "Hombro a hombro" -

La cancillería colombiana informó además en un comunicado que el embajador en Washington, Daniel García Peña, "ya se encuentra en Bogotá" y en las "próximas horas" el gobierno "informará las decisiones tomadas al respecto".

Las tensiones entre Colombia y su principal socio económico y militar suceden cuando Estados Unidos aumenta la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, cercano a Petro.

Las fuerzas estadounidenses tienen buques de guerra desplegados en el Caribe desde agosto y ha atacado al menos siete embarcaciones que, según afirma Trump, transportaban drogas.

El jefe del Pentágono Pete Hegseth informó sobre un ataque el 17 de octubre contra una embarcación en aguas internacionales en el que murieron tres supuestos rebeldes de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Petro denunció una violación a la soberanía de aguas nacionales y sostiene que algunas de las víctimas son colombianos pobres.

El mandatario izquierdista alerta de las graves consecuencias para la región si Estados Unidos interviene por tierra a Venezuela.

También promueve una cooperación entre las fuerzas armadas venezolanas y colombianas.

Benedetti sostuvo que por parte de la oposición colombiana y los medios de comunicación se ha generado una falsa narrativa sobre que ambos países combatirían "hombro a hombro" contra Estados Unidos, por lo que Trump estaría mal informado.

Hasta ahora, el país sudamericano era el que más ayuda financiera recibía de Washington, según datos del gobierno estadounidense, con más de US$740 millones desembolsados en 2023, el último año del que se dispone de información completa.

La mitad de estos pagos se destina a la lucha antidrogas.

