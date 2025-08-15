Colombia denuncia detención en Venezuela de firmantes de paz con las FARC

Colombia denunció este viernes la detención en Venezuela de cuatro antiguos guerrilleros de las FARC que firmaron la paz en 2016 y de un funcionario colombiano, según un comunicado de la agencia encargada de la reincorporación de excombatientes a la vida civil.

El 14 de agosto, los cinco colombianos cruzaron a Venezuela para hacer "turismo" tras participar en un acto de entrega de ayuda económica a firmantes de paz en la región de Arauca (noreste), explica el boletín. Más tarde, Caracas confirmó su detención.

Colombia activó "los canales institucionales y diplomáticos para esclarecer los hechos" y asegurar "el pronto y seguro retorno de los ciudadanos retenidos", añadió la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

Colombia estrechó lazos con Venezuela tras la llegada al poder de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país, pero la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en Venezuela a mediados de 2024 distanció a los mandatarios.

La retención ocurre en medio de acercamientos diplomáticos entre los gobiernos para coordinar a sus fuerzas armadas en la lucha contra los grupos ilegales en la frontera.

Entre los detenidos están Diana Blanco, firmante de paz y funcionaria encargada de promover la reincorporación de los excombatientes de las FARC a la vida civil, y otros tres firmantes de paz que trabajan como escoltas y tienen permitido el porte de armas.

Bogotá no reconoció el triunfo de Maduro para un tercer mandato consecutivo, pero mantuvo abiertos los canales diplomáticos con Venezuela. De su lado, Maduro ha dicho que medio centenar de colombianos señalados como "mercenarios" están presos en Venezuela. La diplomacia colombiana pide su liberación.

A principios de agosto la Cancillería colombiana dijo que la abogada y opositora venezolana María Alejandra Díaz está asilada desde enero en su embajada en Venezuela "por motivos políticos".

En Venezuela se registran múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos y encarcelamientos políticos. Según la oenegé Foro Penal, con sede en Caracas, actualmente hay más de 800 presos políticos en el país.