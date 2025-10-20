LA NACION

Colombia denuncia una “amenaza” de “invasión” de EE.UU.

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, denunció este lunes una "amenaza" de "invas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El presidente de Estados Unidos Donald Trump
Colombia denuncia una “amenaza” de “invasión” de EE.UU.Jose Luis Magana - FR159526 AP

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, denunció este lunes una "amenaza" de "invasión" del mandatario estadounidense Donald Trump, quien pareció sugerir algún tipo de intervención de Washington contra la producción de droga en el país sudamericano.

Trump detuvo el domingo el apoyo económico a Bogotá por supuestamente "fomentar" el narcotráfico y afirmó que debería "cerrar" los narcocultivos de "inmediato, o Estados Unidos se los cerrará".

Benedetti aseguró que se trata de una "amenaza a una invasión o una acción terrestre o militar en contra de Colombia". "No me imagino cerrando unas hectáreas si no es de esa forma, si no es invadiendo", dijo a Blu Radio.

das/ad

LA NACION
Más leídas
  1. La zona con proyectos millonarios, diseño de autor, arte y gastronomía
    1

    El nuevo triángulo del lujo porteño: la zona con proyectos millonarios, diseño de autor, arte y gastronomía

  2. Cinco meses después de asumir, el papa León XIV entró finalmente a la Casa Rosada
    2

    Solo en Off | Cinco meses después de asumir, el papa León XIV entró finalmente a la Casa Rosada

  3. Javier Milei, su hermana o Hayden Davis podrían ser dueños de los millones que generó $LIBRA
    3

    Para la Justicia de Estados Unidos, Javier Milei, su hermana o Hayden Davis podrían ser los dueños de los millones que generó $LIBRA

  4. La emoción de Antonio Banderas por el casamiento de su única hija, Stella
    4

    La emoción de Antonio Banderas por el casamiento de su única hija, Stella

Cargando banners ...