Colombia denuncia una “amenaza” de “invasión” de EE.UU.

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, denunció este lunes una "amenaza" de "invasión" del mandatario estadounidense Donald Trump, quien pareció sugerir algún tipo de intervención de Washington contra la producción de droga en el país sudamericano.

Trump detuvo el domingo el apoyo económico a Bogotá por supuestamente "fomentar" el narcotráfico y afirmó que debería "cerrar" los narcocultivos de "inmediato, o Estados Unidos se los cerrará".

Benedetti aseguró que se trata de una "amenaza a una invasión o una acción terrestre o militar en contra de Colombia". "No me imagino cerrando unas hectáreas si no es de esa forma, si no es invadiendo", dijo a Blu Radio.

das/ad