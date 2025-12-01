Colombia.- Denuncian el señalamiento de las disidencias de Calarcá a los medios como agentes del conflicto armado

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La Defensoría del Pueblo de Colombia ha denunciado las últimas declaraciones de las disidencias de las FARC lideradas por alias 'Calarcá', que han señalado a Caracol Radio como actor del conflicto armado, después de que este medio de comunicación publicara supuestos vínculos del grupo armado con el Gobierno.

"Estas declaraciones absolutamente inadmisibles desconocen de manera abierta los principios más básicos del Derecho Internacional Humanitario y generan un riesgo grave e injustificado para la integridad de los periodistas", ha alertado en un comunicado difundido en sus redes sociales.

En un vídeo difundido este fin de semana, las disidencias de 'Calarcá' acusaron al citado medio de comunicación de intentar entorpecer el proceso de paz con la publicación de esas "falsedades" y se preguntaban "si tanto les gusta la guerra a algunos periodistas, por qué no se ponen el camuflado".

La Defensoría ha reclamado al grupo armado que se retracte y ha recordado que la labor periodística, aún siendo "incómoda para quienes están inmersos en las hostilidades", ha de respetarse. De igual forma ha pedido al Gobierno que tome medidas al respecto y proteja la integridad de los profesionales de los medios.

De acuerdo con un reportaje de Caracol Radio, el general del Ejército Juan Miguel Huertas y el funcionario de Inteligencia Wilmar Mejía —ambos apartados de sus cargos de manera provisional—, propusieron al grupo armado la creación de una empresa de seguridad ficticia para permitir el libre trasiego de hombres y armas.

La trama se sustenta en el contenido de varios ordenadores incautados al propio 'Calarcá' durante un control del Ejército en julio de 2024.

Varias personas fueron detenidas, aunque luego liberadas, entre ellas el propio líder guerrillero, después de que la Fiscalía señalara que ejercían como gestores de paz.

'Calarcá', de nombre Alexander Mendoza, es jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una escisión del Estado Mayor Central de las FARC que comanda 'Iván Mordisco' y que a diferencia de esta, ha dado teóricas muestras de querer una salida negociada con el Gobierno de Gustavo Petro.