Colombia: Desaparece adolescente que declaró sobre atentado

Según la Procuraduría, el menor de edad se evadió del Centro de Emergencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la oficina estatal que se encarga del cuidado y vigilancia de los niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.

El Ministerio Público dijo que indagaba sobre la "responsabilidad de los hechos" y las "condiciones de protección en las que se encontraba el adolescente", al tiempo que le pidió a las autoridades "trabajar para dar con su paradero lo más pronto posible, a fin de proteger la investigación".

Por su parte, Astrid Cáceres, directora del ICBF, le recordó a la Procuraduría que el menor de edad "no tiene acusación ni privación de libertad, tiene restablecimiento de derechos por ser migrante no acompañado solo eso, mientras se ubica familia, no hay evasión porque no hay privación de libertad".

La semana anterior la Fiscalía informó que un joven de 17 años "que estaba siendo indagado por su presunta participación en una de las reuniones de planeación del ataque perpetrado el pasado 7 de junio en Bogotá" contra el senador se presentó a la sede central del ente investigador y rindió una declaración.

Por cuenta del atentado al congresista Uribe, las autoridades arrestaron hasta la fecha a cinco personas, incluido el menor de edad que le disparó al legislador y Elder José Arteaga Hernández "El Costeño", señalado por la Fiscalía de ser el supuesto "coordinador" del ataque. (ANSA).