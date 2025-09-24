Colombia descarta convocar al defensor Cristhian Mosquera

El defensa español Cristhian Mosquera, de padres colombianos, no será convocado a la selección de este país porque su deseo es jugar para España, dijo este miércoles el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

El futuro internacional del prometedor zaguero, de 21 años, ha estado bajo interrogantes debido a la posibilidad que tiene de defender los equipos absolutos de Colombia o España.

El central del Arsenal de Inglaterra nació en Alicante, adonde sus padres, originarios del Pacífico colombiano, llegaron hace más de dos décadas en busca de mejores oportunidades.

"Fue absolutamente tajante, absolutamente claro en que su objetivo era pertenecer a la selección de España, eso es y hay que respetarlo", dijo Ramón Jesurun, presidente de la FCF, en entrevista con la radio Antena 2.

"Su posición, mientras no la varíe, nosotros no podemos hacer nada. Él quiere ser integrante, como ya lo ha hecho, en selecciones de categorías menores, del país donde él nació, que es España", agregó.

Flamante fichaje del Arsenal, al que llegó en julio procedente del Valencia, Mosquera ha defendido a La Roja en distintos combinados menores, incluida la Sub-23 que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de París en 2024.

Pero la ascendencia de sus padres le permitía jugar para la selección de mayores de Colombia en caso de que así lo quisiera y fuera convocado por el seleccionador de los cafeteros, el argentino Néstor Lorenzo.

La FIFA permite que un jugador que haya jugado en las inferiores de un país defienda el equipo absoluto de otra nación, desde que no haya disputado algún partido oficial con la selección principal.

Jesurun aseguró que Mosquera fue contactado en el pasado por la FCF para que formara parte de su equipo Sub-20, pero el jugador ya se había decantado por España.

Ya clasificada para el Mundial 2026, Colombia ha tenido problemas en su zaga, la más vulnerada (18 goles en tantos partidos) de los seis conjuntos sudamericanos que clasificaron directamente a la cita del próximo año en Norteamérica.

raa/ma