Colombia desconoce soberanía de Perú sobre isla en frontera amazónica
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó que Perú tenga jurisdicción sobre una isla en...
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó que Perú tenga jurisdicción sobre una isla en el río Amazonas ubicada en la frontera entre ambos países, al participar este jueves en los actos de celebración de la independencia colombiana en la ciudad de Leticia.
Existe una disputa histórica entre Colombia y Perú sobre la línea fronteriza en el río Amazonas, que con frecuencia cambia su cauce y genera nuevas islas. Lima defiende que la de Santa Rosa está en su territorio y que sus habitantes son peruanos.
"Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona", dijo Petro.
