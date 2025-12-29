Colombia: Descuidos en bases militares dispararon cambios de mandos

El responsable de la cartera política señaló que al momento de revisar dos casos de ataques recientes de estas organizaciones en el norte y el suroeste del país se detectaron "fallas" en materia de "seguridad" en las instalaciones, lo que habría facilitado las arremetidas en las que murieron uniformados.

"Ellas (las bases militares, NDR) estaban mal cubiertas, no hay unos responsables cuando hay unos comandantes para ello", afirmó Benedetti en declaraciones a W Radio, en las que señaló que al revisar esos casos el Presidente Gustavo Petro no ocultó su "malestar".

El fin de semana, el mandatario anunció la salida del comandante general de las fuerzas militares, almirante Francisco Hernando Cubides; del comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo; y del comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), general Luis Carlos Córdoba, entre otros altos oficiales.

Este lunes el almirante Cubides se despidió de las tropas, del Presidente y del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en un mensaje público en el que les agradeció por su labor y confianza en su designación al frente de las fuerzas militares. (ANSA).