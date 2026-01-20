Colombia: desestiman acusación contra funcionario en caso Miguel Uribe

La decisión se dio horas después de que trascendiera que la Fiscalía 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá acusó al encargado de proveer esquemas de seguridad a los dignatarios del país, congresistas y defensores de derechos humanos, entre otros, al desatender los llamados hechos por el precandidato presidencial para que aumentaran su número de escoltas, al advertir de amenazas en su contra.

Uribe fue herido de muerte el 7 de junio de 2025 en un parque al occidente de Bogotá, mientras adelantaba una jornada de proselitismo político en el marco de su aspiración. El congresista permaneció vivo durante dos meses hasta que el 11 de agosto falleció a raíz de la gravedad de las heridas. A la fecha hay nueve personas detenidas por su presunta participación en el crimen.

El ente investigador decidió desistir de la acusación contra Rodríguez para "evitar futuras nulidades procesales y permitir la concentración de las diligencias" en el equipo especialmente conformado responsable de investigar el magnicidio.

La Fiscalía dijo que se adelantará una mesa técnica entre ese grupo especial y la fiscal que imputó al director de la UNP para "fortalecer la línea investigativa por la posible desatención a los llamados de protección y de mejoras al esquema de seguridad del precandidato Uribe", con el fin de valorar las pruebas y tener "mayor contexto, unidad y una visión integral del caso". (ANSA).