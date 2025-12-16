Colombia: Despliegan tropas en suroeste por ataque de disidencias

"Nuestros valientes policías y militares cumplirán su deber constitucional: enfrentar y neutralizar esta amenaza. Confíen en su Fuerza Pública", expresó Sánchez en un mensaje, sin detallar si hay o no víctimas por la arremetida de los disidentes.

Por su parte, el Ejército señaló que la aviación militar realiza sobrevuelos sobre la vía Panamericana, que une al sur con el centro del país por el oeste, ante la posibilidad de que los disidentes quieran afectar o bloquear esa carretera.

El alcalde de Buenos Aires, Pablo Peña, calificó el ataque de las disidencias a la estación de Policía, donde se resguardan 17 uniformados, como una "sinrazón", un "absurdo" y un acto "demencial", al señalar que el ataque con disparos y explosivos se inició desde la mañana de este martes.

Esta acción violenta de los disidentes se suma la muerte hoy de dos policías en Cali, 61 kilómetros al norte de Buenos Aires (Cauca), tras la detonación de un artefacto explosivo en momentos en los que desarrollaban una ronda de vigilancia en un barrio de esa ciudad, la principal del suroeste del país, en hechos atribuidos al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN). (ANSA).